現場參與代表共同拿起澆花容器澆灌希望之樹，象徵培育雙軌新生。（吳江泉攝）

透過互動遊戲，讓新生對於計畫更有歸屬感與認同感。（吳江泉攝）

勞動部高屏澎東分署為協助青年學子順利進入職場，6日舉辦「4年雙軌·碩果纍纍」雙軌計畫開訓典禮，讓146名新生能透過業界、學校、高分署合作下，4年內邊工作邊就學，減輕經濟壓力並累積職場經驗，畢業時取得學位、結訓證書與專業職能認證。

勞動部高屏澎東分署技正黃坤清指出，轄區108學年與正修科大、高苑科大、實踐大學3所學校及21家事業單位共同推動雙軌計，近2年雙軌生就業率高達9成以上，在業界表現優異，肯定計畫的成效並勉勵現場146名新生努力充實自己，順利完成訓練。

參與今年雙軌計畫的金融系新生羅同學說，參訓目標是就學時期拿到多張金融證照，同時累積工作經驗，給自己未來一個保障；電子工程系的吳同學則想成為工程師，想在就學時就累積工程師的職能，因此決定參訓，朝未來工程師目標邁進。

雙軌計畫開訓典禮，促進事業單位、學校、訓練生與高分署多方交流，讓新生能對計畫有所基本認知及瞭解自身權利與義務，並透過互動遊戲讓新生對於計畫更有歸屬感與認同感。

(中時 )