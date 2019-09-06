兩岸關係這幾年急轉直下，讓不少台商擔憂，海基會前副董長兼發言人馬紹章今出席活動時表示，若兩岸都不願面對真相，則兩岸關係生病了，且一次生了兩種病，一是疑心病、二是妄想症。疑心病讓兩岸互相猜忌、兩岸若都不願面對真相，只圖妄想虛幻的存在，那兩岸關係就很難好轉，結果關係只會越變越糟。

馬紹章今（6日）在「遠見華人精英論壇」撰文表示，兩岸關係已生病了，一次患了兩種病，都是心理病：一是疑心病，一是妄想症。疑心病就彼此缺乏了解與互信，相互猜忌，善意被當成了惡意，結果關係愈來愈糟。

他指出，習近平今年初的講話中，提出了「一國兩制台灣方案」，原本是善意，因為希望能由台灣提出方案以示尊重，但沒想到在台灣卻引起廣大的負面迴響。大陸也對民進黨疑神疑鬼，蔡英文自認在就職講話已釋出善意，大陸卻認定是未完成的答案卷。「兩岸疑心病一犯，對彼此是寧可不信也不輕信」。

馬紹章認為，兩岸都或多或少有妄想症，不願面對真實的現實，而構想另一個虛幻的存在。大陸一向認為中華民國已經滅亡，不肯面對中華民國已經延續超過百年的事實，不願接受中華民國在台灣有兩千三百萬人民的事實。「中華民國並沒有從歷史上消失，也沒有從地球上不見，但大陸就是妄想它已不存在」。

他強調，「民進黨也好不到那裡去，對於中華民國憲法視而不見」，明明是一中憲法，卻「幻想自己是不存在的台灣國的執政黨」。民共兩黨都昧於現實，在妄想中自然走出不出困境。

生病了，就得吃藥，這個藥還得兩岸一起吃才有效。「九二共識」就是這味特效藥，但不斷被抹黑，蒙受各種冤屈，台灣從2016年5月以後就停止服用這帖藥。馬紹章認為，「九二共識」有五大冤，條列分別如下：

第一大冤是「智慧財產權」之冤，它其實是兩岸共同研發的新藥，卻被誤會成是大陸開發的毒藥。兩岸從當年至今，主權爭議一直存在，但如何在有爭議的情況下展開交流，是當時兩岸面臨的共同挑戰，為了擱置爭議，才發明了九二共識，讓台灣有了自我表述「一個中國」的空間。放在當時的時空脈絡下來看，這是充滿智慧的一項發明，讓兩岸可以展開辜汪會談，簽署四項協議，其中的文書認證協議一直未曾中斷至今。

馬紹章說，這個藥，在當時並沒有名稱，直到2000年才由我方蘇起命名為「九二共識」。沒想到這個兩岸共同研發，台灣命名的新藥，卻被誤為大陸研制的毒藥，難道不冤！「九二共識」的智慧財產權是兩岸共有，我們又何必自己放棄呢？

第二大冤，九二共識的畫蛇添足之冤。民進黨愈抹黑「九二共識」，大陸就愈想說明什麼是「九二共識」，結果愈講愈多，成了畫蛇添足，也讓台灣民眾心生疑慮。其實「九二共識」很簡單，就是雙方都認為只有「一個中國」，但彼此對其涵義認知不同，因此擱置爭議，也給各自表述的空間。

他認為，國民黨說「九二共識」是「一中各表」，並沒有錯，因為我們不能沒有表中華民國的空間，更重要的是，回到「一中各表」，才可以治好大陸與民進黨的妄想症。

第三大冤，馬紹章稱，「九二共識」是移花接木之冤。「九二共識」從來就與「一國兩制」無關，但習近平今年初的講話卻被民進黨移花接木，硬把「一國兩制」塞到「九二共識」身上。「九二共識」是好藥，但加了「一國兩制」，就變成了毒藥，一旦變成了毒藥，台灣人當然不敢吃。九二共識與一國兩制無關。「一國兩制」是統一後的安排，「九二共識」是統一前的默契，是統一前兩岸和平交流的基礎，完全是兩件事；即使有了「九二共識」，並不必然要接受一國兩制。「九二共識」被民進黨從一中各表變成了「一中亂表」，豈能不喊冤！

第四大冤，「九二共識」是鳥盡弓藏之冤。兩岸所簽的協議，包括辜汪會談以及馬政府所簽的所有協議，都是以九二共識為基礎，可是民進黨政府否認九二共識之後，卻又要概括承受所有的協議。就像某個人生病之後，前一天吃了特效藥，作用良好，隔天卻矢口咬定根本沒有特效藥。

第五大冤，「九二共識」不白之冤，它明明是特效藥，卻被當成了假藥。這劑特效藥有什麼作用呢？在李登輝時期，它讓兩岸展開了對話，到了馬英九時期，它的作用更為明顯。

馬紹章提到，馬英九執政八年，九二共識這帖特效藥至少顯現了五大作用：

（一）消炎止痛：讓扁政府時期緊張對峙的兩岸關係立刻和緩。

（二）暢通血路：兩岸直航三通，各方面的交流暢旺。

（三）活絡筋骨：台灣有更多參與國際活動的空間與機會，兩岸也不用互挖邦交國，主權更沒有縮水。

（四）貫通經脈：兩岸建立了各層次的溝通管道，最後甚至舉行馬習會，打通了任督二脈。

（五）延年益壽：讓台灣有更多的時間與機會發展自身，讓維持現狀可以持續。蔡英文說要維持現狀，但認為九二共識是假藥拒用，結果療效立刻消失，現狀也早已面目全非了。

馬紹章總結認為，兩岸關係生病了，不見得要服「九二共識」這帖藥，但總得找其它藥方，否則不服藥，病情只會加重而已，對台灣更為不利。

(中時電子報)