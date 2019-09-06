台南市社會局聯合多個社會熱心團體的資源，趁中秋節前夕舉辦送暖活動，6日邀請數十位街友齊聚北區和順里活動中心，玩闖關遊戲贈送禮物與月餅，街友得以提前在團圓日免費理髮、健檢，耳目一新的過傳統節慶。

街友阿程為了戒酒，自製「戒酒中，請勿誘惑」的牌子。（台南市社會局提供／程炳璋台南傳真）

台南市截至8月底的列冊街友共220位，其中131人流落街頭，近年來人數變動不大，因為市區人潮多、好生存，街友們平常聚集在地下道、火車站與公園。

50歲的街友阿程在街頭流浪5年，長期酗酒的習性讓他遭解聘失去工作，流浪街頭的日子更加深了飲酒惡習，身體出現警訊，在社工鼓勵下，他努力戒酒，調整作息，體能逐漸恢復，7月終於重返職場。

台南市社會局表示，這樣的街友案例並不少見，只要社會給予一些支持與協助，就能給想脫離現狀的街友一個機會。

今年的秋節街友活動，台南市社會局設計擲骰子玩「博餅」傳統遊戲，還有套圈圈、剝柚子比賽，過關可獲獎品，參加的街友對在碗公擲骰子感到不陌生，另還可獲贈月餅。

社會局趁著秋節活動邀請數十名街友參加，現場備有沐浴車梳洗、義剪與健檢關卡，讓街友完成闖關，也藉此提升個人的健康衛生。

(中時 )