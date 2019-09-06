台南市社會局聯合多個社會熱心團體的資源，趁中秋節前夕舉辦送暖活動，6日邀請數十位街友齊聚北區和順里活動中心，玩闖關遊戲贈送禮物與月餅，街友得以提前在團圓日免費理髮、健檢，耳目一新的過傳統節慶。
台南市截至8月底的列冊街友共220位，其中131人流落街頭，近年來人數變動不大，因為市區人潮多、好生存，街友們平常聚集在地下道、火車站與公園。
50歲的街友阿程在街頭流浪5年，長期酗酒的習性讓他遭解聘失去工作，流浪街頭的日子更加深了飲酒惡習，身體出現警訊，在社工鼓勵下，他努力戒酒，調整作息，體能逐漸恢復，7月終於重返職場。
台南市社會局表示，這樣的街友案例並不少見，只要社會給予一些支持與協助，就能給想脫離現狀的街友一個機會。
今年的秋節街友活動，台南市社會局設計擲骰子玩「博餅」傳統遊戲，還有套圈圈、剝柚子比賽，過關可獲獎品，參加的街友對在碗公擲骰子感到不陌生，另還可獲贈月餅。
社會局趁著秋節活動邀請數十名街友參加，現場備有沐浴車梳洗、義剪與健檢關卡，讓街友完成闖關，也藉此提升個人的健康衛生。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。