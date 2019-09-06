大政治大爆卦-無色覺醒》300萬再爆劇情？ 高鐵上還有一人 金額談不攏不拿了？ 14:092019/09/06 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》300萬再爆劇情? 高鐵上還有一人 金額談不攏不拿了? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高鐵列車發現有裝300萬元的行李箱遭遺忘，追查失主竟是嘉義縣立委陳明文。雖陳明文兒子陳政廷出面表示，錢是要讓他到海外創業用，但仍有許多爭議難解，政壇傳言紛飛。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #300萬 #陳明文 也許您會感興趣 推薦閱讀 高鐵發現裝有300萬元行李箱 是陳明文帶給兒子海外創業用 17:472019/09/03 政治 在高鐵遺失300萬 陳明文子：請爸爸向媽媽拿的 18:182019/09/03 政治 陳明文的300萬現金要做什麼？各界質疑 21:332019/09/03 政治 陳明文300萬曝光 謝寒冰酸：知道民進黨金流為何難查了吧 22:232019/09/03 政治 陳明文丟300萬不算啥？李正皓曝政界潛規則 09:262019/09/04 政治 300萬事件 藍委譏陳明文：菲律賓又不能用新台幣 10:382019/09/04 政治 300萬哪來？黃子哲：陳明文才申報240萬現金存款 11:082019/09/04 政治 陳明文300萬給兒投資 林國慶提5大疑點打臉 12:232019/09/04 政治 人生大危機！陳明文急神隱 手機竟然... 12:202019/09/04 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》拾獲300萬 竟是陳明文父愛奶茶金 14:122019/09/04 政治 政治熱門新聞 周錫瑋驚爆！這2人曾請郭選總統 - 政治 為何挺草包韓國瑜？ 旺董終於說出原因 - 政治 柯再失言 竟說：陳菊是比較肥的韓國瑜 - 政治 聽到郭台銘 吳敦義跳針這句跑了 - 政治 嚇死背骨仔！韓粉：跪求大家都去9／8 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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