彰化地方法院。（資料照，謝瓊雲攝）

彰化市73歲柯姓婦人，去年4月間獨自騎車前往雞舍餵雞，卻被家屬發現陳屍在貨櫃屋中、且衣衫不整；檢警循線找到有思覺失調症的38歲陳男，他坦承吸膠後缺錢，強盜後臨時起意殺人，並且在徒手勒斃老婦後還抱屍進貨櫃屋內辱屍，彰化地院近日依強盜殺人、汙辱屍體等罪名判處應執行無期徒刑。

根據判決書，去年4月30日上午，柯婦獨自騎機車前往雞舍餵雞，陳男也騎乘銀色自行車，經過國聖路與防汛道路旁國道三號橋下，見工寮大門開啟，逕行進入貨櫃屋欲搜刮財物；婦人發現他闖入後，試圖推擋阻止陳男行搶，又拿下安全帽打他，陳男竟臨時起意，憤而將婦人推倒後，壓制在地以雙手緊勒老婦頸部。

陳男直到老婦沒了氣息，又將屍體抱入貨櫃屋後，褪去衣褲，以手指指侵、舔胸後，倉皇逃逸。被害人女兒、女婿因久候未見其返家，前往雞舍找人，打開鐵門赫見老婦下半身赤裸，衣褲全被褪去，褲子纏繞頸部、胸罩被扯到腹部，已氣絕身亡多時。

案發後隔日警方循線找到陳男。檢警調查，陳男曾在海軍陸戰隊兩棲偵搜營服役，2003年服役期間犯下妨害性自主罪遭判刑10年，因而被開除軍籍，從此四處遊蕩、打零工，漸成為治安列管人口，有竊盜、妨害性自主、偽造文書、搶奪、無故侵入住宅等累累前科。

判決書指，陳男當天騎自行車經過時見工寮大門未關，企圖進去竊取財物，翻箱倒櫃尋找財物之際，被害人騎機車抵達工寮，看到陳男大聲質問「你在幹嘛？」，雙方起口角，陳男要搶奪機車鑰匙被阻擋。

陳男辯稱是因被害人拿安全帽打他，才會臨時起意掐住其脖子長達5分鐘，直到被害人一動也不動為止；為免被發現，他將被害人抱進貨櫃屋內，脫去被衣褲指侵、舔胸，汙辱被害人屍體後，再搶走皮包裡面1950元現金，將皮包丟棄附近草叢中逃逸。

陳男在法庭上辯稱，行兇前曾吸食強力膠，導致無法控制情緒、腦袋迷迷糊糊；他自稱12歲起就吸食強力膠，1天高達28條至200條，曾被醫院診斷有藥癮導致的器質性精神疾病。

但警訊時陳男供詞前後不一，企圖為自己脫罪，離開時不忘將大門上鎖，並將安全帽拿進屋內，以拖延被發現時間；逃逸時僅拿走現金，將被害人外套、上衣等丟棄，可見陳男故意隱避證物，審理法官據此認定案發時，陳男對外界事物判斷力，並未因吸膠減退。

法官審酌，陳男僅因缺錢花用，企圖行竊、卻由偷變搶，甚而將被害人殺害、手段殘酷，造成家屬無可抹滅傷痛，且殺害被害人後又侵犯屍體，違背社會倫理，警訊時編出數版謊言，企圖誤導檢警辦案；未對家屬民事賠償，被害人丈夫忿而希望對陳男判處死刑。

法院調取陳男就學考評，認為陳男因家庭因素，具依賴、畏避、邊緣型等人格，造成其長期反覆吸膠結果，且其本性不差，非自幼即暴力、凌辱他人之舉，檢方也具體求處至少判無期徒刑等，因而做出無期徒刑裁量。

(中時 )