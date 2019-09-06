小林眼鏡總公司與德國蔡司公司共同合作，6日引進「德式高階驗光」系統，在新竹市建置小林旗下的第1家示範店。（陳育賢攝）

新竹縣市是科技產業、學術研發蓬勃地區，家庭收入及所得支配都傲於全國，不過，視力問題也伴隨成為困擾，看準大新竹民眾對於視力改善的需求，小林眼鏡總公司與德國蔡司公司共同合作，6日引進「德式高階驗光」系統，在新竹市建置小林旗下的第1家示範店。

小林眼鏡西大店經理黎姵彤表示，此次西大店建制成本高達數千萬元，除了相關驗光儀器都採用蔡司公司最新設施，人員也接受長達1年的專業課程訓練，未來，民眾在西大店接受精準的驗光後，再由德國蔡司公司製造專屬配鏡然後寄來台灣。

黎姵彤說，小林眼鏡西大店最新引進的「德式高階驗光」系統，透過最先進的位定等儀器，可以先幫眼鏡族測出兩眼精準的度數與雙眼高低左右距離，再經由德國蔡司公司的產製奧援，做出適合客人的專屬鏡片。

她強調，這套國內少見的系統，對於所有驗光流程、環境、燈光的要求都很嚴格，尤其是店內配備有按摩椅，來店驗光的客人都會先安排在按摩椅上閉著眼睛休息，身心肌肉都放鬆後才開始進行一連串驗光流程，這樣才能測出真正精準的度數。

(中時 )