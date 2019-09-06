繼李友廷之後，富邦悍將又邀請到歌唱選秀節目爆紅的泰國小妹妹Gail獻唱！隨著例行賽季進入尾聲，富邦悍將以月球為主題，連續三日舉辦富邦人壽「LUNA」主題日及「月光音樂會」，邀請跨世代金曲歌手於賽後接力開唱。9/14(六)「美聲蘿莉」Gail將來到悍將主場擔任開球嘉賓，首次蒞臨球場開球的她相當緊張，甚至還為此私下請業餘選手傳授技巧，而賽後她將要透過充滿魔幻力量的歌聲溫暖大家，陪大家共度美好的中秋之夜，歡迎家人們一起進場應援玩樂、賞月聽音樂！

來自泰國的全職歌手Gail，因去年來台參加選秀節目，以13歲的年紀、最年幼選手之姿擠進前四強，打開她在台灣的知名度，年紀雖小但她穩健的台風以及驚豔的音樂天賦，讓Gail在選秀節目上的表現相當亮眼毫不遜色！今年六月，Gail也在台灣發行個人首張EP，這次她不再是唱著別人的歌，而是要唱屬於自己的歌，她的音樂之路也正在起飛。

擁有音樂神童稱號的Gail，不僅擁有過人的唱功技巧，更有聽過一次就記得歌詞的驚人天賦，她的音樂才華大家有目共睹，但這些讓人為之驚艷的表現都是經歷不斷苦練得來。說著一口流利英文的Gail雖然對中文一竅不通，卻在選秀節目多次選擇中文歌參賽，靠著不是別的，就是把握每一次在交通移動的飛機上、上台前的化妝間等各式零碎時間努力練習，只為在每一次登場帶給大家最精采的演出！

迎接今年球季最後一檔例行賽主題活動，富邦悍將9/13(五)-15(日)安排精彩月球主題系列活動以及月光演唱會，感謝陪伴悍將走過一整季的家人們。「月光音樂會」將由跨世代金曲歌手輪番開唱，包含9/13(五)「布農之月」王宏恩與「搖滾女王」楊乃文、9/14(六)「全雷打」陳雷與「美聲蘿莉」Gail，以及9/15(日)的「心花開」等五位超強卡司接力上陣，邀請家人悍我們一起隨著經典樂章，為今年球季畫下完美句點。

(中時電子報)