東方神起抵台 粉絲超嗨接機 14:362019/09/06 中時 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 隊長允浩（右）及昌珉（左）走禮遇通關入境。（范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隊長允浩親切地向粉絲微笑致意。（范揚光攝） 昌珉身穿亮眼的藍色針織衫。（范揚光攝） 韓國男團「東方神起」成員允浩及昌珉下午搭機抵台，許多粉絲前往登機門接機，兩人隨後搭乘商務中心電動車走VIP通關。 睽違4年，「東方神起」第12度來台，顯見他們對台灣粉絲的重視，明晚將在新莊舉辦亞洲安可巡演演唱會「-CIRCLE-＃with」，據了解5千多張門票早被粉絲秒殺，該團在台灣的超高人氣可見一班。 兩人下機時酒後的粉絲忍不住開心尖叫，並紛紛上前致贈禮物搶拍偶像，允浩及昌珉也報以帥氣微笑向大家致謝，對於近距離接觸偶像，不少粉絲直呼「太幸運了！」 (中時 ) #東方神起 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 柯P爆她已懷孕 44歲林志玲說話了 - 娛樂 又打臉！王又正驚爆吳子嘉拒上中天內幕 - 娛樂 以為鬼門關躲過就沒事？這4生肖還有車關等著你 - 娛樂 花系列小生林煒婚變 周遊吐背後原因 - 娛樂 館長踢鐵板！「幹幹叫」又挨告 這次連館粉也不挺他… - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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