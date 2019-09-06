隊長允浩親切地向粉絲微笑致意。（范揚光攝）

昌珉身穿亮眼的藍色針織衫。（范揚光攝）

韓國男團「東方神起」成員允浩及昌珉下午搭機抵台，許多粉絲前往登機門接機，兩人隨後搭乘商務中心電動車走VIP通關。

睽違4年，「東方神起」第12度來台，顯見他們對台灣粉絲的重視，明晚將在新莊舉辦亞洲安可巡演演唱會「-CIRCLE-＃with」，據了解5千多張門票早被粉絲秒殺，該團在台灣的超高人氣可見一班。

兩人下機時酒後的粉絲忍不住開心尖叫，並紛紛上前致贈禮物搶拍偶像，允浩及昌珉也報以帥氣微笑向大家致謝，對於近距離接觸偶像，不少粉絲直呼「太幸運了！」

(中時 )