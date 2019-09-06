雲林縣勞工有34萬多人，去年勞工職災通報件數462件，今年至8月底止共通報385件，平均每月40件左右，通報案件多是上班途中交通事故、墜落事件。
勞工處長張世忠表示，墜落事件多是搭設鐵皮屋，鐵工廠直接派工人施工，缺乏防護措施導致，受傷者大多是打零工的臨時工。
張世忠說，鐵皮屋的搭設技術門檻不高，很多是鐵工廠訂好建材，找人去工地上鎖，因鐵工平時缺工嚴重，臨時工防護概念不足會出事。
張世忠指出，先前曾與勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心（簡稱職安中心）討論，鼓勵屋主在搭設鐵皮屋時向勞工處通報，該處主動派員指導安全措施，業者或屋主都不必擔心有罰款。
不過勞工處迄今未接獲任何屋主或鐵工廠業者通報，可能怕麻煩或不認為會出事。張世忠表示，發生的比率不高，但只要發生就是重傷害或死亡。
雲林縣職業災害申報頻率比較高的是上下班交通事故，張世忠表示，工作時間出車禍或是在工廠裡面受傷，基本上雇主都會通報，也是勞工的權益。
張世忠表示，縣內5人以下的公司行號多，即使沒有公司行號只要有勞雇關係，5人以下也必須為員工投保「就業保險」，發生職災就用「就業保險」給付。
(中時 )
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