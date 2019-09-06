網友拍到飯店床下的奇怪物件，PO文求助這代表什麼。（圖／摘自PTT）

出國旅遊住飯店，最怕遇到「髒東西」，一名網友在PTT發文表示，與家人到越南旅遊，結果在飯店床底下發現一組疑似道具的碗盤，心裡覺得很毛，因此詢問有沒有人知道這是甚麼？果然有內行人揭開背後真相。

原PO在PTT以「越南旅遊遇到奇怪的床下物件」問卦指出，在當地發現時已經是深夜了，隔天早上經理特地帶了清潔部的人來道歉，賠償了水果籃跟道歉信，後續領隊跟經理等都表示，這是當地年輕人玩的一種遊戲。但後來家人覺得不太像遊戲，想請教鄉民知不知道這是甚麼？還強調認真理性勿鬧。

從照片中可見一個碟子上蓋著一個碗，碗裡面還有紅、白兩色的配件，照片曝光後網友紛紛留言回應「被下蠱了」、「不要問，很恐怖」、「你快有男友了！！恭喜！！」；後來有內行網友解答「那叫色碟，東南亞非常流行，是一種賭博遊戲」、「賭具啦，不要自己嚇自己」、「這就賭具啊，想成類似台灣的十八豆仔」、「就是在房間賭博而已」；也有網友嚇到問「為啥你照片可以拍那麼詭異啦？」。

(中時電子報)