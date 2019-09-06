美國婦人塔波特在馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場，試圖帶著一名小男嬰登機飛往美國而被逮捕。當局表示，塔波特涉人口販運與綁架罪名，將在菲律賓起訴受審。

菲律賓最高執法單位國家調查局（NBI）表示，塔波特（Jennifer Talbot）43歲，來自美國俄亥俄州，將出生僅6天的小男嬰用嬰兒背帶包覆、綁在胸前，通過海關護照檢查。

4日機場的監視器錄影顯示，塔波特在出境大廳通過安全檢查前，她挪開了嬰兒背帶，露出了小嬰兒。

塔波特在登機門準備登機時，沒有嬰兒的登機證，也沒有嬰兒身分證件，機場官員因而察覺有異。

國家調查局表示，嬰兒的生母年紀19歲，先前想讓人收養小嬰兒，也知道塔波特想要將嬰兒帶往美國。

塔波特與嬰兒生母在網路上認識。因為沒有小孩生母的書面同意書，也沒有向移民當局申報，塔波特可能涉人口販運與綁架罪名被起訴。

塔波特昨天身穿橘色囚衣出席記者會，不發一語。如果被判有罪，將面臨最高20年徒刑。

美國駐菲律賓大使館已接到塔波特被捕的通知。

官方目前正在尋找嬰兒的父母，兩人因違反兒童保護法被起訴。

(中央社)