響應世界自殺防治日，苗栗縣生命線協會舉辦宣導，呼籲縣民多關懷身邊的親友，成為珍愛生命的守護者。（巫靜婷攝）

苗栗縣太極氣功18式全民運動推廣協會開場。（巫靜婷攝）

現代人生活節奏快速壓力大，常常造成生理、心理困擾，苗栗縣政府毒品防制及心理衛生中心結合生命線協會，響應9月10日世界自殺防治日，提前於6日在縣府大廳舉辦「攜手防自殺不分你我他」宣導活動，呼籲縣民多關懷身邊的親友，成為珍愛生命的守護者。

苗栗縣生命線1995協談專線統計顯示，106年度共接獲6916通次求助電話，隔年度激增至8358通次，代表民眾應對壓力選擇求助專業管道的意願增長，苗縣生命線協會邁入29年，服務近20萬通求助電話，分析出「上有年長父母、下有年幼子女」的三明治青壯世代，求助需求居冠。

求助議題前3高依序為精神心理、家庭、職業，年齡級距為40到49歲居多，占通話數46％，而男女求助率漸趨相等，去年度求助者男性占47％、女性50％，求助時段為下午5點到清晨7點最高，占總體60％。1995協談專線24小時輪班，無時無刻對求助者伸出溫暖的雙手。

苗縣生命線協會主任劉佩璇表示，目前生命線志工共有116名，分3班制輪班提供協談服務，但礙於人力限制，部分時段志工數仍不足，其中大夜班晚間10點到清晨6點常只有1名志工值班，期盼更多20歲以上的民眾加入協談志工行列，只要到協會粉絲業留言，留下聯絡資訊，協會將於招募開課時及時通知。

縣府結合心理健康網計畫推動，透過「一問、二應、三轉介」及心情溫度計關心周圍親朋好友，任何人都能成為自殺防治守門人，有心理衛生相關問題，可撥打1925或1995，響應會中也展示自殺防治網連署小樹，並表揚網路響應活動的獲獎者。

(中時 )