香港反送中3個月來的抗爭持續吸引國際目光，台灣扮演的角色也備受關注。知名台海專家葛萊儀(Bonnie Glaser) 周三，在美國國會下屬的美中經濟與安全審查委員會(USCC)針對一年來美中關係所舉行的聽證會上警告，任何暴力鎮壓都將對台灣與大陸的關係產生深遠和持久影響，儘管短期內台海發生危機的幾率不大，但如果習近平對台灣失去耐心，未來5到10年可能會是台海衝突引爆點，美台必須做更多以避免危機發生。

美國之音報導，戰略與國際研究中心中國權力專案主任葛萊儀指出，香港情勢發展對台灣「有重大影響」，因為這是港人在對北京背棄香港自治的「一國兩制」承諾表達不滿，關心自己未來的台灣自然會對此極為關注，他們對一國兩制在台施行有很大的焦慮，「即便支持與中國大陸有更好關係的國民黨也珍視他們現在所擁有的廣泛自由」，如果香港的抗爭發生任何暴力，那將對兩岸關係產生深遠和持久的影響。

不過葛萊儀不認為台海短期內會走向危機，因明年台灣大選若是蔡英文贏得連任，她也不大可能採取激進台獨做法，把習近平逼到牆角從而引發軍事反應；且如果國民黨在立法院取得多數，中共的信心可能大增，即便民進黨維持對立法院的控制，在北京的成本效益估算中，對台灣採取封鎖、擠壓的「蟒蛇戰略」(anaconda strategy)，還是要比發動戰爭對中國更為有利。

如果是國民黨的總統候選人韓國瑜當選，葛萊儀說，兩岸關係至少將有幾年獲得改善，但是台灣人民對於與中國過度接近的擔憂，很可能會限制韓國瑜啟動兩岸政治協商，或採取其他可能引發內部爭議的作為。

但長期而言，「如果習近平或許因為內部對對祖國統一取得具體進展的壓力不斷增加，未來5到10年可能是台海衝突的引爆點(tipping point)。」葛萊儀說，台海軍力平衡朝中國傾斜，以及對解放軍在台海衝突中可以擊敗美國的評估，「可能讓習近平認為，有一個機會之窗可以解決台灣問題」。

葛萊儀強調，美台都必須做更多，讓北京相信台灣有足夠的自我防衛決心，而美國也需要台灣有自衛決心才能協助。對於聽證會上有委員問到中共「對台動武的意願有多大」？葛萊儀稱，北京要真的對台動武應還有一段相當的距離。那會是大陸的最後手段(last resort)，但不是一個選項，習近平有許多事情要處理，她不認為習近平已經放棄和平統一的政策。

(中時 )