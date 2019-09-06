中秋佳節即將來臨，民進黨下屆新竹市立委參選人鄭宏輝競選辦公室，將在本周六、日推出「擊掌傳愛」活動，受到眾多小朋友喜愛的大型玩偶「輝熊」，將會在新竹的各個公園出沒，讓城市充滿笑容，傳遞愛和幸福。

鄭宏輝表示，中秋節是傳統的3大節日，是民眾團圓、享受家庭氣氛的重要時節，他本身也相當重視親子活動，希望此活動讓新竹的年輕父母在周末假日與小朋友一起共度歡樂的家庭時光。

他說，之前在暑假推出的宇宙馬戲團巡迴演出時，吉祥物輝熊廣受觀眾與小朋友的喜愛，也是小朋友爭相合照的對象，因此決定要讓輝熊在中秋節再次與大家見面，過1個愉快的周末。

鄭宏輝指出，除了公園擊掌傳愛的活動外，人氣吉祥物輝熊也將到各個弱勢團體進行公益活動，包括仁愛之家、伊甸基金會、喜憨兒社會福利基金會、華山基金會的獨居老人，陸續都能看到「輝熊」前來帶給大家更多快樂幸福能量。

「擊掌傳愛」活動將在7日下午3點在關新公園，8日下午3點在中央公園，連續2天登場，歡迎親子們前來同歡度中秋。

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(中時 )