民進黨立委陳明文3日搭高鐵北上時，遺失一卡皮箱，裡面裝了300萬，雖失而復得，仍引起社會各界議論紛紛。著名的台灣商務印書館小編在臉書上發文俏皮的說，每個月都有人詢問《四庫全書》多少錢，一聽要270萬，就打退堂鼓，「現在機會來了，趕快去搭高鐵吧!一趟高鐵，希望無窮」。

台灣商務印書館小編以「撿到300萬要怎麼花?」為題，在臉書上發文說，小編大概每個月都會接到讀者來電詢問《四庫全書》這套書，對話如下:「喂~，請問你們是不是有四庫全書? (語氣亢奮) 」，「有啊，有啊~」；「一套多少本?多少錢?(持續亢奮)」，「一套1500冊，270萬元」；「這麼貴啊!(一陣心悸+沉默)」，「喔…好，謝謝你，我知道了。(掛電話)」。然後，揮揮衣袖，不帶走一片雲彩。

小編說，「我們也不想賣這麼貴咩，但是當年乾隆老佛爺跟紀曉嵐硬是把《四庫全書》搞這麼大套，我們想便宜也便宜不了，但是現在機會來了，趕快去搭高鐵吧！一趟高鐵，希望無窮！」、「300萬可以買一套《四庫全書》還有找，剩30萬可以出國吃喝玩樂一個月」。

此外，小編還分享了關於《四庫全書》，遇過兩個很瞎的事情，如下:

(一)「喂~，請問你們有《六庫全書》嗎?」

(二)「我在網路上看到有人說他《四庫全書》從頭到尾全部看完，而且還看了兩遍，而且不只一個人這麼說。」

最後，她要撿到300萬的請點連結https://bit.ly/2lZK4T9，還說，年輕人創業不容易，到菲律賓一定要支持一下珍珠奶茶店，撿到錢還是要歸還失主才對。

(中時電子報)