天使一哥「神鱒」卓奧特(Mike Trout)6日對運動家敲出第45轟，重登大聯盟全壘打王。不過卓奧特卻在中外野守備出現兩次漏接，有一發還變成三壘打，總計因此失掉3分。最終運動家在主場以10-6獲勝。

其實這兩次漏接都是太陽光害的，陽光直射卓奧特的眼睛而影響他接球。第一次是葛羅斯曼(Robbie Grossman)敲出深遠飛球，卓奧特誤判落點。第二次是普洛法(Jurickson Profar)的小飛球，卓奧特湊上前卻傻站著沒出手接球。

「後面幾局的陽光很擾人，我跟隊友說過了我看不清楚。那一球我抬頭正好看到太陽，我眼裡全是星星。」卓奧特曾經是電腦數據選出的「威爾森年度最佳防守球員」，大聯盟在紀錄上把兩支都算成安打，不算卓奧特失誤。

至於那記兩分炮，卓奧特是第一球就出棒。「我看前面有人上壘了，我猜投手大概會用快速球跟我賭內滾。」卓奧特逮個正著，他擊出的球高達時速114.4英里，是他今年打出最猛的一轟。

(中時電子報)