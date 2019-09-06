呂秋遠發文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

台北市長柯文哲（柯P）日前接受專訪，被問到學姊黃瀞瑩和林志玲相比誰比較漂亮？柯文哲回應林志玲已經嫁人懷孕，要退出這個比賽行列，引發外界好奇柯P是否嘴快搶先爆料志玲姐姐有喜，而知名律師呂秋遠則表示，柯文哲的思維令人匪夷所思，「原來嫁人懷孕後，就退出『漂亮』的『比賽行列』」。

柯文哲2天前疑似爆料林志玲拚做人成功，昨被追問消息來源，柯文哲避答，直說：「記不起來了」，而陸媒問林志玲工作人員，得到的回答則是「不回應」。呂秋遠則說，令人驚訝的是柯文哲的思考模式，「他們認為，當一個女人有白髮、肚子經過死去活來有了妊娠紋、臉蛋因勞累出現魚尾紋、皮膚被太陽曬得黝黑、手因為勞動而長繭，結婚生子、過了保鮮期以後，就再也不是『漂亮』這種形容詞可以媒合的對象」。

呂秋遠說，更悲哀的是有這種想法的人多的是，男人、女人都有，有人可能會強調是「年輕未婚女孩的漂亮」，但總之有種世俗標準的漂亮是將「媽媽」排除在外，而這樣的觀念來自台北市長，其背後還有一群認為「這又沒什麼」的支持者，無疑是令人難過的性別平等教育。

最後呂秋遠表示：「這位市長大人，給的答案也是一如往常的（智商）157，讓許多人更加確信，柯文哲應該要退出政治領袖的比賽行列了」，網友則回應：「就算懷孕，我覺得志玲姐姐還是超級美女啊！看那長腿」、「恭賀志玲姐姐將邁入女人一生中最美行列」、「漂亮與否與結婚有何關係」、「我覺得他不是那個意思，但他不會講話是真的」。

(中時電子報)