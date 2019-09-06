疾病管制署今公布新北市新增1例本土屈公病病例，為居住中和區內南里60多歲女性，近期未出國，9月2日因眼眶臉部腫脹至診所就醫，9月3日出現發燒、頭痛、噁心嘔吐症狀至醫院就醫，醫院於9月4日通報屈公病。由於個案平時活動地以住家、國強嶺菜園及景福里和平黃昏市場為主，加上其住家與中和區前兩名個案住家相近，且發病前經常至國強嶺菜園活動，研判其於國強嶺步道周邊感染的可能性較高，為同一起群聚。

疾管署副署長羅一鈞表示，這名婦人感染後出現眼眶、眼窩腫脹，同時有結膜炎及手關節腫脹疼痛，是屈公病較少見的症狀，一度以為皮膚問題，後來婦人隔天發燒、頭痛，經防疫人員到家中訪視，經檢驗才確診，目前個案症狀已改善在家休養，同住家人無疑似症狀。

羅一鈞指出，衛生單位於9月4日接獲第3名個案通報後，即前往個案住家及和平黃昏市場進行噴霧罐消毒，同時亦持續加強前兩名個案住家周邊的環境噴消及孳生源清除，另針對已封閉的國強嶺周邊8條步道入口，每天亦安排轄區員警定時巡邏，社區將監測至9月29日，呼籲請當地民眾應主動配合衛生單位防治，防範疫情傳播。

根據疾管署統計，今年截至目前為止，我國共出現66例屈公病病例，其中4例為本土病例，均居住新北市，其中中和區3例及土城區1例；另境外移入病例62例，為屈公病自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家為緬甸42例、泰國10例、馬爾地夫5例、印尼2例，菲律賓、馬來西亞及印度各1例。

羅一鈞表示，人類遭到受屈公病病毒感染的蚊子叮咬後2到12天才會發病，典型症狀包括發燒、皮疹、關節痛或關節炎，其中特別是手腳的小關節、手腕和腳踝，在關節活動時會感覺嚴重疼痛，約一成患者會出現慢性關節疼痛，其他症狀包括頭痛、結膜充血、輕微畏光、淋巴結腫大、腸胃不適、出血徵象等；另國外曾有新生兒與合併慢性疾病患者因感染屈公病引發嚴重併發症如腦脊髓膜炎與死亡，因此提醒家中有新生兒、65歲以上長者、高血壓、糖尿病或心血管疾病患者等重症高危險群應特別留意。

(中時 )