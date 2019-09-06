中秋佳節將至，雲林縣衛生局針對烘焙工廠、月餅及餡料工廠、糕餅烘焙業、生鮮超市、大賣場、傳統市場攤商及中秋應景餐廳，抽驗105件食品，驗出兩件含防腐劑但未標示。

衛生局抽驗的105件食品包括月餅、餡料、甜不辣、蔬果、禽畜肉、烤醬，檢驗項目包含：防腐劑、農藥殘留、動物用藥、甜味劑、蘇丹色素等，有2件糕餅被檢出防腐劑（己二烯酸），雖檢出量未超過法規標準，但產品外包裝未標示添加物名稱，核與規定不符，立即責令業者下架停止販售，並依違反食品安全衛生管理法進行裁處

衛生局表示，選購節慶商品及烤肉用品時掌握5撇步，一、商品有效日期很重要；二、器具要依材質特性正確使用；三、食物烤焦切勿食用；四、注意預防食品中毒五要原則；五、低糖、低鹽、低油、高纖作為選擇考量，均衡攝取勿過量。

食品中毒五要原則是：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱。

(中時 )