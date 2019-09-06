李宗盛（大哥）2019「有歌之年」巡迴演唱會5月於蘇州開啟，走過20個大陸城市，李宗盛說：「我是個寫歌者，有幸用歌跟大家結緣，這次巡演就是去我所有沒有辦過個唱的城市，來見老朋友」，從沒在高雄開唱過的李宗盛，今日也公布即將在明年1月18日前往高雄巨蛋開唱，讓台灣歌迷重溫李宗盛音樂生涯經典曲目。

過去每個人內心「有歌之年」，都有李宗盛的一首歌，而李宗盛自己的「有歌之年」中，是在他20歲時和朋友組了個樂隊叫木吉他開始，1983年得到了製作專輯的機會，一曲〈結束〉獲14週冠軍，成了當年最暢銷專輯。

這次巡迴演唱會上，他穿著和20幾歲相同，一件白襯衫，一條牛仔褲，用自己首張個人專輯中的〈開場白〉、〈生命中的精靈〉、〈寂寞難耐〉帶領歌迷穿越時光長廊，一麥克風、一吉他，搭配著李宗盛富有故事性的嗓音，勾起歌迷無數回憶。

李宗盛2019｢有歌之年」巡迴演唱會，將由李劍青全程擔任吉他手、小提琴手及合音，期間李劍青也為台下歌迷帶來〈匆匆〉、〈平凡故事〉。在演唱〈出城〉前李劍青自述12歲便離開家鄉，在外漂泊多年，而〈出城〉傳遞離家遊子回到故鄉的感受，令無數「異鄉人」感同身受。

迄今為止，李宗盛已創作製作300多首歌曲，合作近70位歌手藝人，為華語樂壇產出大量膾炙人口的暢銷金曲，他謙虛地說自己是寫歌者：「我也不過在幕後出了點力，我要特別感謝把我作品唱紅的歌者。」演唱會上，他重新詮釋1989年至2000年之間每年的代表歌曲。

從情歌到體悟人生具有時代意義的〈山丘〉、〈新寫的舊歌〉，均獲得金曲獎的肯定，對李宗盛來說，鼓勵他繼續寫歌的動力，就是告訴自己：「你寫的每一首歌都有可能改變一個人的一生。」2020年1月18日「有歌之年」高雄場，門票將於9月8日早上11:00拓元售票開賣 http://tixcraft.com/activity/detail/20_Jonathan。演唱會相關資訊，請關注相信音樂官方臉書、微博、微信。

李宗盛｢有歌之年」演唱會分享背後不為人知的故事。（相信音樂提供）

李宗盛演唱會，勾起歌迷無數回憶。（相信音樂提供）

李宗盛演唱具有時代意義的〈新寫的舊歌〉。（相信音樂提供）

李宗盛｢有歌之年」演唱會，分享背後不為人知的故事。（相信音樂提供）

李劍青敘事性超强的歌曲，令無数異鄉人感同身受。（相信音樂提供）

李宗盛重新詮釋1989年至2000年之間每年的代表歌曲。（相信音樂提供）

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