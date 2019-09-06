美國紐約市長久以來都苦於對付鼠患，如今他們終於發現一種名為Ekomille的巧妙機器裝置，既能兼顧環保又能有效滅鼠。

法新社報導，生活在紐約大都會，其中一個最不吸引人的地方就是鼠輩橫行，常能看到老鼠在地鐵軌道間亂竄，或在垃圾桶週邊嗅探。

紐約市政府多年來投入數百萬美元，試過包括讓老鼠節育、設置防蟲害垃圾桶等所有作法，想減輕鼠患。如今他們似乎發現解決之道：一台外觀有點像垃圾桶的特殊機器，用誘餌吸引老鼠後，會觸動陷阱的門，讓牠們掉入機器的收集盒內溺斃，盒內的是以酒精為基底的液體。

從義大利進口這項裝置的Rat Trap公司總裁賈昆托（Anthony Giaquinto）告訴記者：「這（機器）擊潰了牠門，最終讓牠們淹死。」

名為Ekomille的機器利用電池運作，外觀就像一般的方形桶子，高約2英尺（約60.96公分）。老鼠會順著梯子爬至上方吃誘餌，感應裝置啟動會讓板子翻轉，老鼠便會掉進一個可容納80隻老鼠的底箱。

官員表示，他們在布魯克林區公所周遭進行為期一個月的試驗，期間有107隻老鼠死於這種機器之下。

布魯克林區的區長亞當斯（Eric Adams）說：「這是人道且環保的滅鼠方式。」

(中央社)