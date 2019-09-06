外傳前陸委會副主委張顯耀5日已將戶籍遷到第一選區（大甲、大安、外埔），準備挑戰艱困選區民進黨現任立委、立法院副院長蔡其昌；對此，蔡其昌辦公室發言人蔡克斯表示，針對國民黨內任何空降人選並無評論，但在遷藉大限最後一刻才不得以空降海線參選的不尊重行為，相信海線鄉親自有評論，蔡副院長會持續一步一腳印，繼續爭取地方建設，造福地方。

(中時 )