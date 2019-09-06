傳張顯耀遷籍台中 蔡其昌辦公室批不尊重 14:442019/09/06 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院副院長蔡其昌曾說過，他的對手是自己。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外傳前陸委會副主委張顯耀5日已將戶籍遷到第一選區（大甲、大安、外埔），準備挑戰艱困選區民進黨現任立委、立法院副院長蔡其昌；對此，蔡其昌辦公室發言人蔡克斯表示，針對國民黨內任何空降人選並無評論，但在遷藉大限最後一刻才不得以空降海線參選的不尊重行為，相信海線鄉親自有評論，蔡副院長會持續一步一腳印，繼續爭取地方建設，造福地方。 (中時 ) #選區 #蔡其昌 #海線 #辦公室 #評論 也許您會感興趣 推薦閱讀 顏寬恒肩負韓台中等4縣市連絡重任 14:212019/09/03 政治 商業園區見激情辦公室 員工看傻 18:262019/09/03 日常 國民黨明提名洪秀柱、許能通 挑戰綠委王定宇、陳明文 22:542019/09/03 政治 民進黨中執會再通過徵召6選區 14:302019/09/04 政治 民進黨中央介紹立委徵召提名人選 16:572019/09/04 政治 國民黨提名洪秀柱選立委、嘉義縣二選區為陳明文300萬元暫緩提名 17:522019/09/04 政治 揭露台灣新興宗教 這「神蹟」讓謝寒冰傻眼 13:472019/09/05 政治 拼觀光！重量級產官學腦力激盪 蔡其昌：提昇台灣國際能見度 17:452019/09/05 生活 共享辦公室巨頭WeWork傳大砍上市估值 08:342019/09/06 財經 獨家！張顯耀6日遷籍台中 挑戰蔡其昌 13:002019/09/06 政治 政治熱門新聞 周錫瑋驚爆！這2人曾請郭選總統 - 政治 為何挺草包韓國瑜？ 旺董終於說出原因 - 政治 柯批韓是比較瘦的陳菊 韓國瑜回應了！ - 政治 韓民調下滑？計程車司機調查結果嚇死人 - 政治 柯再失言 竟說：陳菊是比較肥的韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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