桃園市衛生局抽查中秋節應景食品。（桃園市衛生局提供／甘嘉雯傳真）

桃園市衛生局抽查中秋節應景食品。（桃園市衛生局提供／甘嘉雯傳真）

桃園市衛生局抽查中秋應景食品

中秋佳節將至，桃園市政府衛生局為維護民眾食用中秋節應景食品衛生安全，自7月中旬起針對轄內糕餅烘焙業、餡料製造業及各式燒肉、燒烤店進行查驗，抽檢116件中，有2家烘焙業者未妥適處理食材逾期2月，依法開罰36萬。

衛生局表示，查核月餅及餡料製造業及燒烤餐飲業共計27家，查核重點包含食品業者登錄、產品責任險投保、食品良好衛生規範準則及產品標示等，其中查獲2間逾期的烘焙坊，一家是蛋糕粉過期，另一家是另一家香蒜粉、胡椒粉、醬油膏，依照違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，逕行開罰，共罰鍰36萬元。

另外，稽察人員也至各大賣場、超市抽驗市售中秋應景食品，包含月餅、餡料、蔬菜水果、禽畜水產品、烤肉食材、豆製品、飲料及醬料等產品總計116件，檢驗防腐劑、蘇丹色素、農藥／動物用藥殘留、重金屬、甜味劑、二甲／二乙基黃、過氧化氫及二氧化硫等項目，檢驗結果全數皆符合規定。

(中時 )