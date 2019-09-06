台北市長柯文哲今早被問及，新系立委段宜康在臉書上批評他是「比較會考試的韓國瑜」，柯文哲竟回答「不能這樣講，那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」由於此話疑用總統府祕書長陳菊身材做文章。引起各界譁然。且中午再受訪，更嗆他不會向陳菊道歉，「還是我倒過來講，韓是比較瘦的陳菊？」而慘遭牽連比喻的高雄市長韓國瑜今下午受訪，先尷尬哈哈笑，並回應「謝謝」。

柯文哲今中午被問及是否要為早上評陳菊談話致歉？柯說「如果說陳菊是比較胖的韓國瑜可不可以？還是倒過來說，韓國瑜是瘦的陳菊可不可以？」，柯強調，「對外科醫師來講，胖的瘦的肥的，就是一個形容詞，一個狀況的形容詞」，若肥這字不可以用，那乾脆國語辭典這字取消掉就好，「對我來講就是形容詞，OK？」

韓國瑜上午閉門接見由專長兩岸、台美關係的東京大學教授松田康博率領的日本訪問團，接見日本訪團行程原定中午11時20分開始，但訪團11時35分才抵達，由於上次接界日方訪問團大遲到，「韓國瑜此次已提早等候約25分鐘後，才與訪團閉門座談」。

會後，韓國瑜接受聯訪，對於柯P失言評論陳菊身材，他先尷尬大笑兩聲，隨後回應「謝謝」。

段宜康拿韓國瑜酸柯 柯：那陳菊是比較肥的韓國瑜？

(中時電子報)