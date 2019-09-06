民間流傳許多習俗和禁忌，雖然說已進入科學事事求證的時代，但很多狀況仍是難以用常理解釋，因此做人依舊不能太鐵齒，像是藝人夢多最近上節目《2分之一強》，就透露有次不小心觸犯禁忌在神宮小便，結果就真的出事了。

夢多有次到九州著名觀光景點宮崎神宮參拜，不過過程想尿尿，卻遲遲找不到廁所，加上夜晚伸手不見五指，覺得離神宮應該相當遙遠，便就地解放，此時友人驚呼：「怎在那邊尿尿」，夢多仔細一看才發現尿在「注連繩」（提醒人們神居住的場所）上面，這讓他當下相當不安，沒想到隔天高燒不退還整個痛醒，生殖器還莫名腫大2倍，就診時連醫生都看傻眼，驚呼：「我還是第一次看到這種情況」。

夢多上節目分享曾經歷不可思議事件。（影片／Youtube）

最後醫生診斷後應該是細菌感染，不過當下夢多覺得不太可能，必竟只有上廁所沒碰到不該碰的東西，因此呼籲大家別在神社亂上廁所，必竟有些事真的難以用常理解釋。

(中時電子報)