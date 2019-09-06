台南市政府警察局麻豆分局於6日上午分別在麻豆派出所及下營分駐所舉行卸、新任所長布達交接典禮，由分局長楊慶裕親自主持，卸任下營分駐所所長林宗龍陞任警察局祕書室警務正，職缺由麻豆派出所所長鄭青峯調任，麻豆派出所所長由警察局犯罪預防科警務員林建男接任。

新任麻豆派出所所長林建男現年43歲，中央警察大學警佐班第31期結業，歷任隊員、警員、偵查佐、刑事小隊長、分隊長、巡官兼所長、警務員等職務，具有刑事專長，工作積極認真負責。

新任下營分駐所所長鄭青峯現年46歲，中央警察大學二技第76期畢業，歷任警員、巡官兼所長、警務員兼所長，外勤主管歷練豐富，與地方各界互動關係良好，獲得轄區民眾認同。

楊慶裕表示，二位新任所長的外勤經驗非常豐富，表現相當傑出，相信在新的職位上亦能用心經營、全力付出、發揮所長，帶領所屬同仁做好治安、交通及為民服務工作。

(中時 )