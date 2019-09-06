國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜6日開臉書直播，聲援因調查氣爆善款，而被總統府祕書長陳菊提告的巿議員陳麗娜、立委許淑華及曾銘宗，他也代替巿議會氣爆調查小組重申立場，不希望社會的愛心被挪作他用。

韓國瑜說，聽到陳麗娜、許淑華、曾銘宗3人要被告覺得很不公平，因為所有善心人士看到災難，都會有惻隱之心，並將心動化為行動，而且希望將善款用在受災戶身上，不是被挪作他途，因為將心比心，當然不希望愛心被挪用。

韓國瑜除了代替巿議會重申一次對於氣爆善款調查的態度，也呼籲各界能夠聲援，為陳麗娜、許淑華、曾銘宗打氣加油。他強調，經得起檢驗就是經得起檢驗，經不起檢驗，當然會害怕，心中如果無私的話，什麼都不要怕。

直播中，韓國瑜也提到，旗山地區從2013年至2017年被回填大量爐渣還有不明廢棄物，汙染將近7公頃。對此他完全無法接受，因為賺錢本著良心，缺德的賺錢，絕對沒辦法忍受，已要求環保局，成立調查小組，對業者勿枉勿縱。

韓也提到，綠委陳明文要給兒子的300萬元掉在高鐵上，引起一片嘩然，話鋒一轉講到年輕朋友創業的時候，最大的痛苦就是沒有錢、沒有現金，為表示對年輕人的重視，他再度宣傳高巿府將編3億預算，在10月1日成立青年局。

韓說，未來投資在哪裡，服務就在哪裡，歡迎年輕朋友來高雄創業，明年會結合台灣內部創投高手，以及海外天使基金，擴大一步幫助台灣青年創業，年輕人有無限可能，如果有發明、有專利，不知該怎麼做，政府會支持。

最後他也感謝大學同學利菁，同意接任高雄巿9月的觀光大使，心裡很感動，尤其社會上常說「5同」包括同宗、同學、同好、同鄉、同事等，真的非常感謝，對於中秋節快到了，他也提醒注意安全，並宣導喝酒之後不開車。

＃2020大選、＃總統、＃韓國瑜

(中時 )