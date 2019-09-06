國際信用評等公司惠譽美東時間5日發出報告說，因反送中運動及美中貿易戰帶來的外部阻力，將香港發行人違約評級（IDR）由原本的「AA+」下調至「AA」，展望則為「負面」。

惠譽（Fitch Rating）在報告中指出，香港幾個月的持續衝突，正在挑戰「一國兩制」框架的底線及柔韌性。自1997年主權移交後，中國官員在這次事件對香港事務採取更公開的立場；儘管一國兩制框架將保持不變，但香港與大陸經濟的金融及社會政治聯繫將逐步提升，意味香港將繼續融入大陸的國家治理體系，也將帶來更多體制及監管方面的挑戰。

報告認為，香港與大陸（A+／穩定）的評級差距縮小，方向是一致的。

報告指出，事件令國際對香港治理制度及法治質量和效力的看法造成長期傷害，並對商業環境的穩定性和活力產生質疑；而這些相關特徵，是機構評估該地區信譽的必要條件。

除了香港反送中運動影響之外，報告也提到，美中貿易衝突所帶來的既有外部阻力，也是影響評級的原因之一。惠譽預測2019年香港的經濟成長率為0%，意味下半年度將持續緊縮；2020年則預測成長1.2%。

報告最後也說，香港政府仍有足夠的資源維持港幣與美元掛鉤，而其他支持香港維持信用評級的因素，還有良好的公共財政管理、高收入及具韌性與彈性的經濟。

(中央社)