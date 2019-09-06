沉寂數日的台南市登革熱最近新增個案，疫情有死灰復燃的情況，台南市衛生局6日確定北區雙安里兩名兄弟的竟感染第一型的登革熱，若與過去第二型交叉感染，會出現重症，台南市環保局提醒疫情尚未「斷根」，最近一波連日大雨，民眾仍需持續孳清。

台南市感染第一型登革熱過去皆為境外移入病例，共6人，本土尚未有人感染，北區雙安里一對兄弟日前被發現感染本土型登革熱，台南市衛生局6日從他們的檢體檢驗出竟是第一型，與過去本土病例皆為第二型不同，由於兩種類型若交叉感染，將會出現登革熱重症，相關單位正在研擬對策。

孳生源清除工作仍是重點，根據台南市環保局統計，今年入夏的5月1日至8月底止，針對出現陽性反應的孳生源共開罰220件（去年同期170件，每件罰3000元），其中整個8月有48件，發現工地、空地仍有很多的積水容器。

正值開學日，台南市環保局提醒疫情尚未斷絕，近日又受颱風環流影響，連日大雨，呼籲民眾重啟大規模孳清工作，孳清重點除了病例發生的附近居住地外，空地、菜園與工地等容易孳生病媒蚊也是重點，另外針對各級學校進行稽查與孳清。

(中時 )