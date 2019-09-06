國民黨總統參選人韓國瑜8日晚間將在新北市舉辦初選後首場造勢大會，對此，資深媒體人尚毅夫表示，這場活動對韓非常重要，人數的多寡，將會影響後續的走向，尤其是對新北市長侯友宜和前新北市長朱立倫而言，如果人數非常多，他們就要有非常明確的表態了。

尚毅夫在政論節目《鄭知道了》表示，現在許多民調公布結果，但一切還是要等到鴻海創辦人郭台銘正式宣布參選，大家就定位後，藍營比較沒有任何紛擾，此時做出的民調比較能趨近現實。因為現在郭還在選不選之間猶疑，等確定後，藍營會如何變化，才比較值得觀察。

對於韓國瑜的9/8日造勢，尚毅夫認為，其實韓國瑜在做一件郭台銘做不到的事，就是韓有動員的能力，郭沒有，而韓國瑜也要借造勢來壓制郭台銘的氣勢。其次，尚毅夫指出，韓營內部也有做民調，雖然民調數字還是略輸小英，但數字沒有這麼難看。當然現在民調都只是參考，不是定生死的東西。

接著，尚毅夫談到韓國瑜9/8日的造勢活動，他直言這是一場非常重要的造勢活動！當侯友宜不去，朱立倫去日本，新北這場造勢，人數就變得非常關鍵，如果今天有20萬人出來，那個熱度是力挺韓國瑜，而且那個熱度夠高的話，侯友宜和朱立倫要不要思考一下，因為接著就是2022年的地方選舉，侯如果還要連任，是否接下來就要有明確的表態。

至於朱立倫，尚毅夫指出，現在韓朱配還沒有一個明確的答案，但韓國瑜還是期待朱立倫，因為知識藍的選票，朱可以壓縮郭在知識藍選票的分流。而朱立倫的態度也沒有像外界所想的鐵板一塊，一切就等9/8日後見真章。

(中時電子報)