中和婦遭夾兩車中 腰變形命危送醫 14:572019/09/06 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 年約40歲婦人今(6日)下午1時許被發現，在新北市中和區自強路與自立路交叉口民營停車場內，受困於2輛汽車間動彈不得。(翻攝照片／葉書宏新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 年約40歲婦人今(6日)下午1時許被發現，在新北市中和區自強路與自立路交叉口民營停車場內，受困於2輛汽車間動彈不得，警消獲報前往救援，婦人救出時已無呼吸心跳，緊急送往台北慈濟醫院急救，詳細原因待警方進一步釐清。 (中時 ) #婦人 #停車場 #發現 #慈濟 #台北 也許您會感興趣 推薦閱讀 好市多中和店爆新政策 網一看竟嗨翻 00:022019/09/02 生活 中市再建4停車場 增1300車格 04:102019/09/02 地方新聞 《產業》北市拓日客市場，登坂廣臣任觀光大使 07:452019/09/02 財經 男子醉臥停車場 遭車輾斃 04:102019/09/03 地方新聞 張玉嬿和謝祖武妻變朋友 妙喻舊愛像遠親 04:102019/09/03 娛樂新聞 難停車引詬病 沙鹿明年蓋立體停車場 18:222019/09/03 生活 新莊知識園區用地閒置 交通局擬評估興建停車場 18:222019/09/03 生活 斥資31.5億元 台南蓋8停車場 04:102019/09/04 地方新聞 喚迷失婦返家 警這動作打破防衛心 13:442019/09/05 社會 市政公園地下停車場積水拖4月未解決 議員批市府效率有夠差 18:032019/09/05 生活 社會熱門新聞 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 休旅車疑闖平交道遭太魯閣號撞 駕駛身亡 - 社會 豪放女酒後喊我要 男大生再三確認嗯下去了 - 社會 自己人偷自己人 空軍上士闖官校行竊遭逮 - 社會 焚屍燒整天 阿公以為孫烤肉：整整烤了一天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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