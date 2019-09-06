年約40歲婦人今(6日)下午1時許被發現，在新北市中和區自強路與自立路交叉口民營停車場內，受困於2輛汽車間動彈不得，警消獲報前往救援，婦人救出時已無呼吸心跳，緊急送往台北慈濟醫院急救，詳細原因待警方進一步釐清。

(中時 )