2019.09.06 北市工務局長林志峯指出，未來會針對大家關注的水循環再生利用做檢討。（游念育攝）

台北市政府工務局衛工處於今舉行2019年淡水河系汙水下水道系統回顧創新及環境監測大數據成果研討會，集結產官學界的貴賓，一同見證50年來衛工處的努力，淡水河汙水下水道系統是全國規模最大，為大台北都會區改善淡水河嚴重汙染問題。

北市副市長彭振聲表示，與大陸相比我國的城市治理落後10年，大陸利用大數據將資訊即時傳送到市政中心，城市治理已經無所不在，我國在這方面還有待加強，我國的智慧路燈環境感測也是騙人的，應該是政府要有智慧，利用大數據來便民。

彭振聲說，高官們不是只把大數據掛在嘴邊，目前看到的分析都是憑著過去的經驗來做，錯了再來做檢討，為什麼不一開始就做大數據研究，利用大數據的分析結果來執行，隨時知道水質變化的情況、了解汙染來源，大家要集思廣益統合大數據，在未來各方面都會有關連。

北市工務局長林志峯指出，未來會針對大家關注的水循環再生利用做檢討，過去水處理後就排放掉，水現在該如何利用是新的議題，衛工處在這裡的角色扮演會越來越重要，希望會有更好的績效產生。

(中時 )