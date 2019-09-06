南韓終身教育企業HUNET今天發布的一項民調結果顯示，南韓上班族今年中秋節平均休假3.6天，平均花費預計達46.7萬韓元（約合台幣1萬2190元）。

南韓將中秋節稱為「秋夕」，是大韓民族返鄉掃墓祭祖探親的最大民俗節日，在農曆8月15日中秋節前後共3天訂為國定連假，讓離鄉背井的民眾可返鄉探親。

據韓聯社報導，從企業分類來看，外企受訪者的休假時間最長，為4.2日。其次是公營企業和大企業的3.9日、中小企業的3.6日、中型企業的3.5日等。從平均花費來看，已婚者開銷預計達52.2萬韓元（約合新台幣1萬3626元），明顯高於未婚者的38.4萬韓元（約合新台幣1萬0024元）。

依照花費項目，給家人紅包占的比例最高，為42%，其次是買禮物（20.2%）、祭祀用品（12.4%）、交通費（8.6%）、旅遊費用（7.1%）等。至於活動安排，探親會友占比最高，為42%。其後依次是在家休息（28.7%）、文娛生活（13.1%）、國內旅遊（7.1%）和上班（3.8%）等。

(中央社)