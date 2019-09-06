金大人社院教授陳益源（中）接受越南媒體採訪。（金大提供／李金生金門傳真）

國立金門大學昨（5）日起連2天與越南河內國家大學所屬人文與社會科學大學文學系、國立成功大學人文社會科學中心和府城觀興文化藝術基金會，在越南河內共同主辦「亞洲觀音與女神信仰國際學術研討會」。在華人社會第一女神牽線下，攜手推動國際學術交流。

這項研討會議共有台灣、越南、馬來西亞、新加坡、韓國、緬甸、中國大陸等地200多位學者專家出席，並發表26篇與觀音研究有關的學術論文，駐越南台北經濟文化辦事處許輝煌參事也應邀與會。

金大人社院陳益源院長表示，2017年3月金大和河內國家大學所屬人文與社會科學大學締結姐校，簽訂多項交流協議。2年多來，金大華文系每年都派學生赴該校進行華語教學實習，兩校師生互動頻繁，成效卓著。

與會的金大華文系唐蕙韻教授發表〈從神壇乩示看觀音信仰的公祠和宅祀意義--以金門神壇乩示為例〉論文，指出觀音信仰在閩台方言中常以「佛祖」暱稱觀音，金門方言稱主祀觀音的宮廟為「佛祖宮」或「觀音亭」，家祀神龕的觀音、土地公、灶君組合，更直稱「佛祖龕」。

她的論文根據金門地方宮廟、神壇乩示文中，有關指示「問事」信徒解厄的處理辦法，以及宮廟觀音和家祀觀音的角色職能，分析不同領域的祭祀意義，除勾勒觀音信仰透過乩壇「問事」深入世俗生活的脈絡外，並據明清里圖，探討金門佛祖宮廟所在地點的歷史地緣關係。

金大指出，越方也特別安排與會代表40餘人走訪位於越南北寧省順成縣筆塔寺（寧福寺），實地考察越南觀音信仰現況，讓大家對越南觀音信仰文化有更具體的認識。與會者紛紛表示不虛此行，並熱切期待今年底《亞洲觀音與女神信仰國際學術研討會》論文集的中、越文版，順利在台灣和河內正式出版。

(中時 )