警方半夜3點多開單告發騎樓違停，遭民眾質疑「吃飽沒事幹」。（陳俊雄攝）

半夜3點，正是許多人進入夢鄉沉睡的時刻，但新北市鶯歌區建國里長林清得最近接獲多位里民陳情指稱，警方半夜三更還來開違規停車紅單，其中還附有凌晨3時18分拍下的違停照片，林清得也痛批警方半夜開單「搶錢搶太凶」；三峽分局表示，接獲檢舉就須處理，已研議開放光明街等路段夜間停車。

鶯歌市中心地區的建國里，由於停車空間不足，居民往往在晚間返家後把汽車停在自家騎樓或門前，由於當地劃設紅線，這些停車方式全屬違規停車，每當檢舉達人出現，往往整條馬路的違停車輛全遭警方告發。

林清得指出，他與鄰長、志工逐一統計里內各大樓及路邊停車格，發現建國里現有1306個汽車停車位，但在地居民超過7500人、約需2500個停車位，車位短差超過1000個，才會逼得居民晚間返家後必須違規停車。

林清得表示，若有合法停車空間，絕大多數民眾也不願甘冒拖吊的可能違停車輛，但如今車位嚴重不足，員警還在半夜三更開單告發，許多里民向他陳情抗議警方「吃飽沒事幹」、「搶錢搶太凶」，為此他透過新北市議員蘇泓欽協調交通局、三峽分局會勘建國里停車問題，以期找出解決方案。

三峽分局解釋，員警雖可主動告發違規，但絕大多數的情況，都是受理民眾報案檢舉後前往處理，除非有重大違規或嚴重影響公安之虞，否則警方不會半夜主動開單。

由於民眾停車需求與合法停車位數量差距甚大，會勘後決定調整國華路停車格周邊禁停紅線區，並將原本禁止臨時停車的育智路、光明街紅線區域，更改為開放22時至上午7時夜間停車，並研議興建公八公園停車場，紓解停車問題。

(中時 )