原民局送暖高風險家庭 200戶受惠

原民局在中秋節前夕調查市內包括獨居長者、家暴受虐等等高風險或特殊急難家庭，發現轄內約有200戶家庭須受助，原民局發函超過千家慈善團體募款，成功獲得12家團體共襄盛舉，此外，更結合喜憨兒社福基金會與伊甸福利基金會，訂購中秋月餅與餐盒，讓施與受相互扶持。

6日上午原民局舉辦愛心物資捐贈與感謝儀式，邀請12家慈善團體包括桃園福崧扶輪社、大溪扶輪社、護國宮愛心基金會、藍迪基金會附設兒童之家、香雲福利慈善基金會、淳晧宏善基金會、菩提社會福利基金會、德修宮慈善文教基金會、旭登護理之家、樂福慈善基金會、郭麗華議員服務處以及上富技術顧問有限公司，接受原民局的致謝。

今年中秋節前夕，原民局為關懷獨居老人、家暴受虐、單親家庭、隔代教養及多胞胎達4胎以上等高風險或特殊境遇急需協助等家庭，透過原民局聯繫，結合民間團體的愛心物資，將溫暖送到弱勢家庭。此次募集到的物資多為米麵、醬油、罐頭、燕麥片等食品及日用品，均為日常生活所需民生用品。

原民局人員表示，為了募資廣發千份調查尋求資源，還一通一通電話打給千家慈善團體，詢問是否願意募捐，卻屢屢碰壁，承辦人員不屈不撓，最終獲得12家慈善團體資助，將愛心送給200戶需要的家庭、18個原住民族文化健康站以及原家中心。

此外，原民結合喜憨兒社福基金會與伊甸福利基金會所屬的烘焙商店等資源，共同參與此次中秋節愛心送暖活動，藉由訂購月餅及餐盒，協助弱勢團體自力更生，讓施與受相互扶持、同感幸福。

(中時 )