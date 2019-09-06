台鐵東線鐵路花蓮中華路平交道下午2點半左右發生一起轎車闖平交道，遭421次太魯閣號撞翻事件，目前駕駛命危送醫，東線鐵路暫時中斷。

何姓男駕駛駕駛車輛在平交道上等待轉入車道，不料此時柵欄放下，轎車進退兩難，遭到由南向北行駛的普悠瑪列車擦撞。（王昱凱攝）

花蓮吉安中華路平交道，據了解，一輛小客車停在平交道上，此時平交道柵欄正巧放下，轎車在進退兩難情況下，遭到列車擦撞車頭，當場噴飛，駕駛被周圍熱血民眾拉出車外，緊急送醫。

一輛小客車自中華路平交道巷弄中轉出時，停在平交道上等待車流，此時警示聲響起，平交道柵欄放下，轎車被卡在當中進退兩難，54歲的何姓男駕駛也未第一時間按下緊急按鈕，遭到由南向北行駛的普悠瑪列車擦撞，車體被彈飛一旁，整輛車翻過來卡在鐵路邊。

根據民眾指出，車禍當下車體開始冒煙，有見義勇為的鄰近居民衝向前將呈現昏迷狀態的駕駛拉出，並施予CPR急救，駕駛迅速被送往醫院急救，但到院前已無呼吸心跳，目前正在搶救當中。

台鐵表示，東線鐵路吉安到花蓮間中華路平交道，因轎車闖越平交道遭撞及事故，已通知路警處理中，目前該區間路線暫時不通。

(中時電子報)