日本女星新垣結衣擁清純顏值和甜美外型，擄獲許多粉絲的心，她近年以電視劇《王牌大律師》、《月薪嬌妻》以及電影《空中急診英雄》奠定「國民女神」地位，不過新垣結衣卻因近日一張活動照的顏值引發網討論，而女星溫妮則曬出與女神同場合照，大讚新垣結衣超美、皮膚好。

新垣結衣日前出席活動時，不但少了招牌瀏海，還因為粗眉和較深膚色引發討論，而出席同場活動的女星溫妮則PO與新垣結衣合照，大讚：「日本最美國民女神❤️本人超美皮膚超好」，一秒變迷妹的她，走出會場仍超興奮，直呼：「我的整顆心還在粉紅泡泡」。

不過嬌小的溫妮與169公分的新垣結衣，兩人足足差了一個頭，最萌身高差也引發網驚呼：「她有這麼高喔！」、「這身高差」、「這個高低差....好可愛！」，還有人留言：「是新垣結衣太高，還是溫妮太嬌小」，則釣出溫妮回應：「我太矮了啦」。

(中時電子報)