鄭文堂執的《明信片》將在雄影節期間放映。（高雄電影節提供）

林書宇導演的《海巡尖兵》參與「台灣短片數位修復計畫」的世界首映。（高雄電影節提供）

2019高雄電影節今天（9月6日）公布台灣修復專題，將播出國家電影中心修復完成的電影《大輪迴》，以及8部經由「台灣短片數位修復計畫1999-2005」成的台灣重要獨立製片。

胡金銓、李行、白景瑞執導的《大輪迴》耗資3000萬元拍攝，1983年上映，由石雋、彭雪芬和姜厚任等人主演的3段式電影，以一把魚腸劍貫穿明代、民初、20世紀台灣，三生三世歷經情愛糾纏、衝突和宿命脈絡相通，構築影史經典之作。

該片是當年度台灣最重要的影片，適逢《兒子的大玩偶》新電影之風崛起，堪稱台灣影史兩代美學浪潮承先啟後之作。但因原始底片多處刮痕、變色、晃動，在女主角彭雪芬慷慨贊助下，國家電影中心透過高階數位化掃描、歷經3個月進行數位修復，才得以完整樣貌煥發新光采。時隔35年，該片10月13日將在高雄總圖際會廳台灣首映，並邀請男主角、金馬終身成就獎石雋出席映後座談。

高雄市電影館的「台灣短片數位修復計畫1999-2005」，則將在高雄電影節期間推出《明信片》、《起毛球了》、《我叫阿銘啦》、《城市飛行》、《石碇的夏天》、《天橋不見了》、《海巡尖兵》和《呼吸》等8部橫跨1999年至2005年的台灣重要獨立製作，導演蔡明亮、陳芯宜、黃銘正、鄭有傑、林書宇導演都將出席「台灣短片數位修復計畫」的世界首映，修復師王明山教授並開設修復講壇，暢談修復過程的秘辛。

2019高雄電影節將在10月10日至27日舉行，活動場地包括高雄市立圖書館總館、MLD影城、高雄市電影館、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫。可無限觀看「台灣短片數位修復計畫1999-2005」、國際短片競賽等超過100部短片的「雄影短護照」與「XR無限幻境」VR節目門票，9月7日開賣；至於影展門票將於9月22日全面販售，購票請上年代售票系統。相關資訊請鎖定官網www.kff.tw、臉書粉絲團和LINE影迷群組「雄影LINE著走」。

(旺報 )