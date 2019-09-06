嘉義、高雄、屏東、花蓮、臺東、南投、雲林7縣市也有大雨特報。（圖／摘自中央氣象局）

全台皆要注意紫外線飆升情形，台北、新北、桃園、花蓮、台東、苗栗、澎湖、金門、連江等7縣市要注意紫外線過量情形（摘自中央氣象局）

玲玲走了還要注意什麼？那就是「低壓帶牽引」，隨著玲玲北漂帶來西南氣流，攜帶豐沛雨量，中央氣象局已對南台灣7縣市發布大雨特報。同時白天熱力發揮，全台紫外線系數上升，7縣市更有過量情形，還請民眾多加注意。

根據臉書粉專《天氣職人-吳聖宇》指出，玲玲颱風終於遠離台灣周圍，隨之而來的是南海到巴士海峽的低壓帶，受玲玲往北牽引，造成南部的天氣轉趨不穩定，昨晚開始受到西南風影響，已經有降雨情形。今（6）日嘉義以南地區持續有短暫陣雨或雷雨的天氣，對流胞消消長長，發展較好時容易帶來局部大雨，嘉義以北到北部、東半部雖然比較不直接受到西南風影響，但是同樣位於低壓帶內，大氣環境仍不穩定，配合白天熱力作用，要留意午後熱對流雷雨出現，同樣會有局部較大雨勢發生機會。

根據中央氣象局發布，受低壓帶影響，全台皆要注意紫外線飆升情形，台北、新北、桃園、花蓮、台東、苗栗、澎湖、金門、連江等7縣市要注意紫外線過量情形；而嘉義、高雄、屏東、花蓮、臺東、南投、雲林7縣市也有大雨特報。

明後（7-8日）兩天周末假期台灣持續位於低壓帶中，目前在海南島東方的低壓環流將逐漸向東北移動，將會讓大氣狀態持續不穩定，同時牽引西南風水氣來到台灣附近，預估中部、南部、東南部整天會有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部、東部午後有午後雷陣雨，假日有活動安排要多注意天氣變化的情況。

(中時電子報)