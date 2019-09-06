怕胖樂團。（新視紀整合行銷提供）

鹿角樂團。（新視紀整合行銷提供）

為持續鼓勵購票欣賞專場演出行動，「2019桃園鐵玫瑰國際音樂節」與「覺醒音樂祭」聯名，合作推出「小型售票演唱會」，集結淺堤、晨曦光廊、Vast ＆ Hazy、怕胖團、夜貓組、P!SCO、共演樂團：鹿角樂團、私人視線、EastWave等台灣6組人氣樂團，9月到11月間在桃園ThERE音樂展演空間展開售票專場演出。

演唱會策展人-顏廷憲是台灣最大音樂節「覺醒音樂祭」策展人，他表示，這次邀請的表演者，都是目前台灣音樂界最有影響力或是潛力的創作者們，希望可以藉由舉辦這幾場演唱會啟發在地的音樂產業未來人才。

由金曲歌王Leo王與春艷組合的「夜貓組」表示，桃園印象最深刻、也最常去的應該是桃園機場了。夜貓組小巡迴也曾經到過桃園表演，台下觀眾給的回饋與反應都很熱烈，令人印象深刻。平常桃園的朋友們可能要跑到台北看夜貓組的演出，這次我們直接到你們家鄉，大家省了舟車勞頓的時間。夜貓組透露，隨著地點和觀眾的不同，每一次的演出對我們來說都是很特別的。夜貓組的表演也不斷的成長中，希望呈現更多不同面向給大家。

詳情請洽官網ironrose2019.com.tw。

(旺報 )