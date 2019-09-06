高雄市長韓國瑜自從正式代表國民黨參選2020總統大選後，負面、抹黑消息滿天飛，近來民調皆受到影響，呈現蔡英文領先的趨勢；但有計程車司機做的民調結果卻顯示是韓國瑜領先，他實在搞不清為什麼民調中心做出來是韓國瑜落後的情形！

在資深媒體人黃暐瀚主持的廣播節目《POP撞新聞》上，有一個計程車司機call-in進去表示，他平均每一天要戴20個客人，每個月大概五六百個客人，他每次戴客人都會做民調，他不會問客人政黨立場什麼的，他只會問要投誰，幾乎10個裡有8個都是支持韓國瑜的，所以他不知道為什麼韓國瑜民調會這麼低！

該計程車司機更表示，他的計程車都沒有貼任何支持韓國瑜的貼紙或是飾品，他也不會問客人的背景是什麼，他只是客人上車，簡單問請問支持誰，問到結果是十個有七八個都支持韓國瑜，而且他問過的客人，都沒有人有接過民調中心的電話，他真的不知道為什麼民調結果會不同！

(中時電子報)