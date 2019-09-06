大千綜合醫院推廣中秋「冰皮月餅」輕鬆做，8種全榖雜糧讓民眾攝取低卡又健康。（大千醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

冰皮月餅成品營養介紹說明。（大千醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

中秋節開心團聚之際，高油、高糖食物不注意就攝取過多，1顆月餅往往不易有飽足感，究竟如何才能「享瘦」無負擔？大千綜合醫院6日教導民眾製作「冰皮月餅」，低熱量、健康吃，內餡挑選全榖雜糧富有膳食纖維，每顆冰皮月餅熱量約150大卡，讓慢性病友輕鬆度佳節。

大千醫院臨床發現，中秋節後糖尿病病友回診時血糖、血脂、血壓及體重常控制不佳，佳節前夕教導民眾DIY冰皮月餅，藉由選擇攝取低GI的食物，控制血糖，營養師說明，控制升醣指數（Glycemic Index，簡稱GI），簡單說就是吃1種食物後，造成血糖上升速度快慢的指數。

有別於市售月餅高油、高糖、高熱量，營養團隊用橄欖油取代飽和脂肪酸，用代糖取代精製糖，選擇天然的全穀雜糧類當作內餡，包含紫米、紅豆、綠豆、南瓜、番薯等，簡單輕鬆做、健康吃、低熱量，冰皮月餅不經烤焗，可利用低溫冷藏保存。

營養團隊表示，全穀雜糧類可延緩葡萄糖吸收速度，有助於糖尿病病友控制血糖，膳食纖維提供腸道細胞營養，維護腸道健康，新陳代謝科醫師梁文偉提醒，糖尿病病友飲食要謹守「少油、少糖、少鹽」原則，若食用過多，若出現口乾舌燥、頭暈等症狀，請多喝水，減少下一餐的澱粉量，並多攝取蔬菜。

梁文偉說，配合醫囑藥物控制，包括口服藥、胰島素針劑等，病友依舊能在不過量的情況下，享用美食過節，營養師詹淑雲表示，美食當前均衡飲食外，多利用分食方式避免吃太多，也別忘了適度運動，維持健康。

(中時 )