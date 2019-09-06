住在新北市蘆洲罹患口腔癌的蕭姓男子在台大醫院停車場撿到3000元，返家後騎機車載著懷孕子妻子到警局送請失物招領途中，發生一屍兩命的車禍，命運悲催的蕭男還被辦侵占，台北地檢署偵查後，確認蕭男遭逢人生重大變故，沒有犯罪故意，且失主替蕭男求情，檢方以蕭男沒有犯罪故意，將他不起訴處分。

蕭姓男子是在今年6月13日在台大兒童醫院停車場繳費機旁撿到3000元現金，蕭男急著回家照顧懷孕妻子，於是打算回家之後再將拾獲的現金送到警方，不過，當蕭男回家改騎機車載著孕妻前往派出所途中，竟然發生車禍，妻子及未出世的孩子因而往生。

遺失金錢的蔡姓女失主向警方報案，調閱監視器畫面後，確定撿到錢的是蕭男，於是依侵占罪嫌偵辦，並通知蕭男到案，蕭男當時就歸還失主拾獲的金錢對不斷道歉，不過警方仍必須依法移送蕭男。

檢方開庭時，蔡女主動向檢方為蕭男求情，希望法院不要處罰蕭男。

檢方調閱新北地檢署的相驗紀錄及車禍肇事報告，確定蕭男撿到錢的當天發生了一屍兩命的車禍，蕭男並未說謊，而蕭男生發人生重大變故，可能慯心遺忘撿到錢的事，失主也原諒並代為求情，認定蕭男沒有犯罪意圖，將他不起訴處分。

(中時 )