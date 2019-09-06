2019.09.05新聞深喉嚨 穿雲箭射新北 千軍萬馬集結練兵 震攝逃兵、敗將？

高雄市長韓國瑜面臨民調下滑、黨內分裂危機，韓黑見縫插針天天黑韓，讓韓本人也驚呼「黑韓產業鏈」，真是太發達了！高雄市議員陳美雅直言，縱然身陷內憂外患，韓每天關心的仍是高雄市政、高雄人光榮感與高雄人開不開心；反觀黨內有心人士，仗著背後勢力「拿翹」，令人不齒。

陳美雅在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，韓國瑜每天被韓黑抹黑，大家一定會想說他心情很低落，但其實不然。韓每次見到大家，都急著追問：「我們高雄哪裡做得好？要不然就是問，我們高雄現在大家到底有沒有覺得光榮感增加？我們高雄人開不開心？」陳感嘆，韓的心中真的是有高雄人民。

不僅如此，陳美雅透露，自己前幾天在夜市拜訪，遇到一位80歲本省老爺爺，竟然超支持韓國瑜！那位老爺爺說，光從韓參選市長到總統，都沒有罵過別人、都是別人在罵他，就可見韓的風度，光這點就值得肯定！

陳美雅痛批，韓國瑜每天想的是高雄市政哪裡做得好、高雄人光榮感有無增加、高雄人開不開心；反觀國民黨有些人，在民主機制下的初選敗陣，卻還要勝選的人來求自己，簡直是「拿翹」，這種仗著背後有股勢力就為所欲為的文化，正是國民黨要改革的。

(中時電子報)