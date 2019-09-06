日本學者6日訪問高雄巿長韓國瑜卻發生遲到，韓對媒體脫口「今天我沒有遲到，我等日本人等了25分鐘」。來訪的日本學者考察團團長松田康博臉書PO文強調，收到韓陣營連絡的地點是鳳山，「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。

東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博臉書PO文，今天我們能拜訪韓國瑜市長，我們都很高興，對於韓市長百忙之中抽空，我們非常感謝。但是會面前發生的事情，我們想澄清。

我們早就收到韓市長陣營的聯絡：會面的地點是鳳山行政中心，時間是11：00。昨天收到的聯絡是11：20開始，地點一樣是鳳山。今天我們準時到了鳳山附近的捷運站時，才收到電話說：「抱歉，地點是換成四維行政中心」。我們趕忙搭計程車跑到四維行政中心。會面時韓市長早已知道聯絡出問題，連忙說「抱歉 我們聯絡不順暢」。

沒想到媒體報導，韓市長竟然在會面後的訪問時向媒體說「我等日本人等了25分鐘」「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」「我完全不介意」。

我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風。特此澄清事實。

高巿府昨巿政行程是通知6日上午11時20分，韓國瑜要在四維行政中心與日本學者會面，但學者一行直到11時36分才現身，韓國瑜在會議閉門前脫口「我今天沒有遲到，我等日本人等了25分鐘」，並在會後聯訪提到「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」、「下了高鐵找錯位置跑到鳳山」、「我完全不介意」，日本學者看見媒體報導後，考察團團長松田康博因此PO文澄清。

(中時 )