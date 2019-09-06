韓彩英在劇中為救癌兒付出一切。（圖／中天提供）

一對離婚且分別再婚的夫妻，為了挽救罹患血癌的兒子，決定再生下一個孩子，用新生兒的臍帶血去拯救長子，中天娛樂台韓劇《與神的約定》張力十足的劇情一播出便大獲好評，人氣女星韓彩英以精湛的演技完美詮釋劇中焦急無助又偉大犧牲的母親，近日劇情發展至韓彩英懷了前夫裴秀彬的孩子後，竟發生難產，寶寶順利生下了、長子也順利完成骨髓移植手術，但韓彩英卻陷入昏迷，讓許多戲迷心疼不已。

更令人無法接受的是，這個甫出生的新生寶寶，竟然被迫得離開生母，交由裴秀彬與現任妻子撫養，而這位現任妻子正是當年以閨蜜之姿搶走韓彩英老公的可惡小三。接下來劇情將快轉至數年後，韓彩英的兩個孩子分別在不同的家庭長大，他們將在什麼樣的契機下相遇，溫柔良善的韓彩英又將如何將孩子奪回身邊呢？更多精彩內容敬請持續鎖定中天娛樂台，每週一至週五晚間8時《與神的約定》。

(中時電子報)