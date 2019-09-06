蔡政府昨(5)日祭出第2波秋冬旅遊補助方案，總金額高達10億元洋洋灑灑的11條優惠、既為搶救大陸宣布自由行禁令、限縮團客所帶來的觀光蕭條，也為明年大選爭取選票。港媒觀察，方案中發出200元夜市消費券的優惠，不無衝著高雄市長韓國瑜而來。韓以打造庶民經濟起家，造勢活動出現的國瑜夜市，更讓攤商成為他的鐵票。蔡政府發200元夜市消費券，攏絡全國30.7萬攤商的心，不言而喻。

韓國瑜去年投入高雄市長選舉，獨創造勢加上市集，聚集可觀人潮，像是九合一大選的三山造勢活動，就出現「香腸瀑布」的盛況，為搶好位置還出現攤商提早卡位，甚至鬧出韓粉控訴有人把持夜市的狀況，可見商機之龐大。由於不少攤商都因此賺到錢，因此這群人成為「鋼鐵韓粉」。

中評網分析，蔡政府這波補助背後似藏有玄機，尤其是台灣第一次發放的夜市消費券，頗有搶攻韓國瑜鐵票的味道。蔡政府以夜市抵用券為夜市拉抬人氣，送利多給攤商，多少會反映在選票上。據台灣主計處調查，全台攤販約有30．7萬攤，進一步再擴大到實際投入攤販的人數，將是可觀的數目。

再者，韓國瑜造勢場的「國瑜夜市」因非合法夜市，將無法使用官方發放的夜市消費券，也會降低國瑜夜市的吸引力。

(中時電子報)