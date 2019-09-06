日本京急線電車昨天在橫濱市一處平交道撞上卡車，日媒報導，相較於其他鐵道公司部分線路有裝設平交道與列車連動的自動剎車系統，京急電鐵公司並未在京急本線上裝設。

日本京急線一列8輛編組的電車，日本時間5日上午11時40分左右行經鄰近東京的橫濱市神奈川區平交道時，撞上停在平交道上的卡車。這列快速特急電車是從青砥站要前往三崎口站，車上共有約500名乘客，事故造成卡車司機死亡，並有逾30名電車乘客等受傷。

日本讀賣新聞報導，京急電鐵公司表示，發生事故的平交道裝設有「障礙物檢測裝置」，只要檢測到障礙物，就會在鐵軌旁的3個號誌閃爍紅燈來通知電車駕駛，這3個號誌分別位於距平交道10公尺、130公尺及340公尺處。

電車駕駛在距平交道約600公尺處就能確認距平交道340公尺的號誌在閃爍，如果這時立即啟動手動剎車的話，就算電車當時以時速120公里行駛，也來得及在平交道前把列車停下。

只不過，為因應電車駕駛可能出現反應不及的情況，日本其他鐵道公司都持續引進可以自動剎車的系統。

小田急電鐵公司在列車發生超速等情況下可以自動停止列車行駛的「自動列車停止裝置」（ATS）上，從2015年起也加入檢測到平交道異常時就會自動停車。

JR東日本公司針對京濱東北線等列車，引進把可自動調整車速的「自動列車控制裝置」（ATC）與平交道障礙物檢測連動自動減速的裝置；東急電鐵公司的車輛也有同樣的裝置，可減速到時速15公里左右。

京急電鐵雖然有引進ATS及當駕駛失去意識時自動剎車的裝置，但並未與平交道異常連動，原因是列車有可能因此在經過橋上及接近火災現場等危險場所時自動停車。

針對沒有引進能檢測平交道異常時自動剎車裝置，京急電鐵公司表示，引進此一裝置有可能反而對乘客帶來危險，所以一直以來儘量根據駕駛的判斷來停車。

日本朝日新聞報導，昨天出事的列車是停車站較少的快速特急電車，最高時速可達120公里。京急電鐵公司表示，昨天這列電車駕駛是28歲的男性，具13個月駕駛經驗，雖然駕駛說有注意到號誌而啟動剎車，但還是來不及。

至於電車駕駛是在哪一個時間點啟動剎車，公司方面以「調查中」未說明。目前已知電車剎車系統並無異常。

京急電鐵公司運輸營業部部長小林秀行說，雖然目前事故原因還在調查中，但這套系統（障礙物檢測裝置）是只要適當剎車就能停住的系統。

東急電鐵、京王電鐵、小田急電鐵、東武電鐵及JR東日本的部分路線，都有裝設與ATC連動的裝置，能在出現狀況時自動剎車。京急電鐵目前仍未在京急本線（東京都品川站到神奈川縣浦賀站）引進這樣的系統，都由駕駛手動操作剎車。

(中央社)