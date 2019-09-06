60歲的屏東內埔農民郭再通，原本在桃園擔任育幼院院長，退休後跟著老婆到屏東定居，過起農夫的生活。他除了種植芭樂、檸檬等較常見的作物，也嘗試種植台灣較少見的作物「沙梨」，這在東南亞國家常見，是能讓新住民一解鄉愁的食物。

郭再通10年前到屏東後，買了7分地的檳榔園，他陸續砍除檳榔改種芭樂及檸檬，4年前開始嘗試種植沙梨。他說，他一直想種植些特殊作物，有次到朋友家時發現一棵沙梨，果實吃起來酸酸甜甜，很像芒果青，引起他的興趣。

因沒有種植經驗，他到屏科大請教老師外，也上網或到圖書館查詢相關資料。屏東天氣熱，種植沙梨並不難，他在檳榔樹下栽種，學習嫁接及阡插技術，慢慢擴展到種植數百棵，2年便開花結果。

沙梨果實夏季果最佳，冬果品質不好他則拿來製成酵素及肥料，成為天然養分。他的果園也以友善環境管理，不噴灑農藥以生物防治法防止病蟲害，並以草生管理方式，一星期割草一次，讓果園像個小莊園，也能和朋友泡茶聊天。

沙梨本名「太平洋榅桲」，原產地在印度及斯里蘭卡，又稱為南洋橄欖，可生食味道酸酸甜甜，很像芒果青，東南亞料理也會入菜，是不少新住民的鄉愁。台灣人通常蘸梅粉吃，也能醃製口味像梅子一樣，相當開胃。

(中時 )